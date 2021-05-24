نائب محافظ القاهرة تتفقد سير العمل بأحياء المنطقة الجنوبية

شددت على متابعة لإجراءات الاحترازية

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سير العمل بأحياء المنطقة لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات، ووجهت رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر للوقوف على كل ما يطرأ واستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات.



كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع الأحياء بضرورة تكثيف حملات متابعة قرار الغلق، وحظر تقديم الشيشة والالتزام بنسبة الإشغال 50% إلى جانب تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بجميع الشوارع والتأكد من حالة الانضباط بالشارع.



وقام حي طرت بقيادة اللواء محمد المجبر، بالاهتمام بالمنطقة الصناعية للجرانيت والرخام، منطقة شق الثعبان، في السياق ذاته فقد تم تنفيذ حملة مكبرة بمدخل شق الثعبان بالإضافة إلى تمهيد الطريق ضمن خطة تطوير المنطقة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقد تمت الأعمال بمشاركة الإدارات المعنية بالحي وتحت إشراف اللواء رئيس الحي وقد أسفرت الحملة على رفع جميع الإشغالات.



- حملة مسائية في حلوان لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق



وقام حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس الحي وناهد عبد الكريم سكرتير الحي ومشاركة الأجهزة المعنية وبمعاونة القوات الشرطية، حملة مسائية بنطاق حي حلوان للمتابعة والتأكد من التزام المحالّ التجارية والكافتيريات والمقاهي والمطاعم المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء.



واسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ علي عدد كبير من الشيشة بالمقاهي والكافيهات الممنوع تداولها بالمخالفة للقرارات، كما جري التحفظ علي عدد من الكراسي لاشغالها الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وايداعها بمخزن الحي.



فى سياق متصل وضمن الحملات المكثفة للنظافة فقد تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمختلف شوارع الحي استهدفت الحملات شارع مسجد عزام وشارع أمتداد رايل وشارع النصر للسيارات كما تم تنفيذ أعمال غسيل وتطهير سلم مترو عين حلوان من جهة المصانع ، بالاضافة الي رفع كفاءة بمحيط المدارس بنطاق الحي وجاري المتابعة



- التشديد على متابعة الاجراءات الاحترازية في البساتين



وقامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء احمد جودة، رئيس الحي، بتنفيذ حملة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحالّ بنطاق حي البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة البساتين والمتابعة الميدانية والإشغالات والمحالّ وتم مرور الحملة بشارع ٢٦٤ المعادي الجديدة وشارع النصر وشارع اللاسلكي وشارع الجزائر وشارع المختار من شارع الجزائر وشارع الشركة الكويتية المعادي الجديدة وتم التأكد من غلق المحلات والمقاهى والتحفظ على عدد كبير من الشيشة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي



فى سياق اخر تابع اللواء رئيس حى البساتين استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ من اعمال تركيب بلاط انترلوك بشوارع مكة المكرمة، الجامع، حسن عبدالرازق، زين العابدين، عاشور عزام، المدينة المنورة، فهمي الجمل، عبد عبد النبي صالح، شارع أحمد الحصاوي، شارع محمد ابراهيم من شارع مزرعة البط.

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