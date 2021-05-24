الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: دورة تدريبية لمقدمي الخدمة الطبية مع جمعية القلب الأمريكية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات الدورة التدريبية "دعم الحياة الأساسية لإنقاذ الأرواح عقب توقف القلب"، لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية (American Heart Association/AHA)، وبالاشتراك مع جامعة بيروت العربية.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدورة ترتكز على تدريب مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية للهيئة على التغيرات العلمية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم التي تؤثر على دعم حياة المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة واستمرارها، وذلك على مدار يومين متتاليين تستمر فيهم فعاليات الدورة باستخدام أحدث الوسائل التدريبية والتقنيات العالمية.

وأضاف الدكتور أمير التلواني، أن هذه الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، تحت إشراف الدكتور رضا منصور، أحد المدربين الإقليميين المعتمدين لدى الجمعية، وتأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تأهيل كوادر صحية مدربة على أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وسعيها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة خدماتها الصحية، والتي مكَّنتها من التحرك نحو الوصول لهذه الفعاليات وإنجازات أخرى متتالية تعمل عليها الهيئة، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف توفير خدمة صحية مميزة للمصريين (منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد).

وتابع التلواني: أن البرامج التدريبية لجمعية القلب الأمريكية هي من البرامج المعترف بها عالميًا، ومن أعلى شهادات التميز التي يمكن حصول مقدمي الرعاية الصحية عليها في مجال الإنعاش القلبي، كما أنها تعد خطوة متقدمة لتأهيلهم إلى أن يصبحوا متدربين معتمدين تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية بمختلف أنحاء العالم على الأساليب المتطورة في إنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب، ودمجها مع التدخلات الصحية الأكثر تقدمًا في علاج هؤلاء المرضى، وذلك إلى جانب أنها تؤهلهم فيما بعد على تقديم التدريبات الرامية إلى تعزيز المهارات عند مقدمي الرعاية الصحية وعند عامة الجمهور فيما يتعلق بإجراءات إنقاذ حياة الآخرين.

واستكمل التلواني، أن حصول مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على شهادات جمعية القلب الأمريكية (AHA) تيسر حصولها على اعتماد الجودة المصري كأحد شروط انضمام المنشآت الصحية بمنظومة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يشترط حصول مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت على شهادات دورات الإنعاش القلبي الرئوي من جمعية القلب السعودية (BLS) كأحد معايير الجودة التي تضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمواطن المصري وفقًا لمعايير الجودة والسلامة العالمية.

ولفت المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن الدورة التدريبية دعم الحياة الأساسية لإنقاذ الأرواح، تتضمن التدريب على أحدث إرشادات جمعية القلب الأمريكية الرسمية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، بهدف زيادة معرفة ومهارات مقدمي الرعاية الصحية في مجال الإنعاش القلبي، والتي تؤهلهم ليصبحوا متدربين متقدمين في الأساليب المتطورة في إنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب، مؤكدا حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري كأثمن موارد الهيئة في ضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع: أن هذه الدورات التدريبية هي خطوة أولى لتأهيل مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إلى أن يصبحوا مؤهلين على إنقاذ حياة المرضى بأحدث إرشادات الإنعاش القلبي دوليًا، لافتا إلى أن هذه الدورات ستمتد إلى محافظة بورسعيد قريبًا.

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية للإنعاش القلبي الرئوي، هي الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح عقب توقف القلب، حيث يمكن لأي شخص أن يُصاب بالسكتة القلبية المفاجئة في أي مكان وفي أي وقت، وأن الأشخاص الذين لا يُنقذون يموت الكثيرون منهم خارج المستشفيات، ولا سيما إذا تم التعامل مع هؤلاء الأشخاص مباشرة بعد السكتة القلبية، أن تضاعف من فرصة إنقاذ حياة المصاب مرتين أو ثلاث مرات.

هيئة الرعاية الصحية الخدمة الطبية جمعية القلب الأمريكية

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