هيئة الدواء تبحث مع شركات المستحضرات الحيوية سبل الحصول على دواء آمن

عقدت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية، بهيئة الدواء المصرية، اجتماعًا، اليوم، مع مجموعة من الشركات المنتجة للمستحضرات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لفتح مجال للتواصل مع الشركات، وتقديم كافة سبل الدعم لشركات الأدوية من صناع المستحضرات الحيوية للحصول على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات من المقرر أن تعقدها الهيئة مع الشركات بهدف بناء جسر للتعاون بين الهيئة كسلطة رقابية خدمية وبين صناع الدواء فى مصر ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم الفني للشركات فى كل خطوة من الخطوات بدءا من تقديم المشورة العلمية ووصولاً لتوفير المستحضرات بالسوق المصرى ومعرفة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان سرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل وتقييم المتغيرات والافراج الخاصة بتوافر المستحضرات الحيوية بالسوق المصري.

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل بورشة عمل عن قواعد إعداد ملف تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية بهيئة الدواء المصرية، يوم 2 يونيو المقبل.

وأوضحت أن الورشة ستُعقد بأحد فنادق القاهرة كما أنه متاح الحضور أونلاين، لافته إلى أن أخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الثلاثاء 1 يونيو الساعة الثالثة عصرًا.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد عقدت الأسبوع الماضى، ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وقد شارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي و العاملين في مجال الأبحاث و التطوير و تأكيد و مراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الورشة شرحا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية و المستوردة المقدمة، بالإضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة، كما مكنت الورشة ممثلي شركات ومصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها السادة الحضور.

كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة.