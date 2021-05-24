«شوقي»: 25% من طلاب الثانوية لم يهتموا بالامتحان التجريبي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد حضور الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان التجريبي الثاني أمس، بلغ عدد الطلاب النظاميين بالجمهورية 570 ألفا، وعدد الذين حضروا الامتحان التجريبي 440 ألف فقط، بنسبة حضور 75 %.

وأكد الوزير، فى تصريحات تليفزيونية، الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة، سار بشكل جيد، ولكن نسبة الحضور ليست جيدة، لأنها تثبت أن هناك 25% من الطلاب غير مهتمين، على الرغم من أن الهدف الأول من تلك الامتحانات هي خدمة الطلاب، وهو ما تم بناء على رغبة الطلاب من الأساس.

وعن مساوئ السيستم، قال الوزير، ما يتردد عن ذلك غير صحيح، وذلك لأن الاختبار التجريبي كان الهدف منه فقط اختبار الخوادم بالمدارس من خلال الشبكات الداخلية .

وأوضح الوزير، أن هناك 100 ألف طالب لم يكونوا على علم بكلمة السر واسم المستخدم الخاص بجهاز "التابلت" الخاص به، وهو عدد كبير.

وناشد الوزير طلاب الثانوية العامة بالتحديث المستمر للأجهزة الخاصة بهم، وتابع أن هناك حالة من عدم إدراك التعامل مع الأجهزة، مما يدل أن الطالب لم يستفاد بالامتحانات الالكترونية بالصفين الأول والثاني الثانوي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن أن الوزارة سوف تنشر لطلاب الثانوية العامة، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي بدأها الطلاب اليوم، وذلك بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير، على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

امتحانات بلا درجات

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.