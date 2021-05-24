رغم «كورونا».. الأسهم الأوروبية تحلق قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق

حلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الإثنين، إذ اعتمد المستثمرون على التعافي الاقتصادي المستمر والنتائج الإيجابية لأعمال الشركات في الحفاظ على استمرار زخم السوق.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 444.50 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 446.19 نقطة.



وصعد سهم سينورلد جروب 3.1%، بعد أن نجح فيلم كوميديا المغامرات بالرسوم المتحركة "بيتر رابيت 2: ذا رانواي" في جذب عدد أكبر من المشاهدين مما كان متوقعا، وذلك بعد إغلاق مرتبط بكوفيد-19 لشهور.



وتعرضت أسهم السفر للضغط، بعد أن أعلن المعهد بالمعني بالصحة العامة في ألمانيا أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من المناطق التي تشهد تحورا للفيروس، ما يتطلب خضوع أي شخص يدخل البلاد من المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصوله.

وانخفض سهما ويز إير وإيزي جيت واحدا بالمئة لكل منهما.

والأسواق مغلقة في النمسا والدنمرك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا بسبب عطلة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، قبيل صدور بيانات أنشطة الشركات، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة بعد أن اقترحت زيادة توزيعاتها النقدية لمثليها، وشملت المكاسب قطاع صناعة السيارات أيضا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في المعاملات المبكرة، لكن الأسهم البريطانية واجهت صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة.

وزاد سهم ريتشمونت، صانعة منتجات كارتييه، 5.7 بالمئة مع ارتفاع صافي الربح بمقدار الثلث في السنة المالية 2020-21 واقتراحها مضاعفة التوزيعات.

وتقدم سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 1.2 بالمئة بعد أن قالت إنها ستجنب مليار يورو (1.2 مليار دولار) لتغطية غرامات أوروبية متوقعة في مزاعم تواطوء مع المنافسين، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعا.

