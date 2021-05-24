الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تدعو الشعب لممارسة ضبط الحركة الذاتیة لمنع تفشي كورونا

ماليزيا
ماليزيا

دعا رئيس الوزراء الماليزي محیي الدین یاسین، اليوم الاثنين، شعب بلاده إلى ممارسة ضبط الحركة الذاتية، للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوزت حالات الإصابة الیومیة 6 آلاف حالة.

وقال محیي الدین، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، "يجب على الجمھور تبادل التذكير والعمل معا في ھذا الشأن، لأن جھود الحكومة ستذھب ھباء إذا رفض الجميع الامتثال بإجراءات التشغيل القیاسیة التي وضعتھا".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن الحكومة تأخذ بعین الاعتبار جانب التوازن بین الحياة والمعيشة قبل اتخاذ أي قرار، بشأن فرض تقیید الحركة لضمان عدم تأثر الشعب بالخطوات التي اتخذتھا الحكومة، ولذلك قررت عدم فرض تقیید الحركة الكامل كما فعلت من قبل لأن ذلك سيضر معيشة الشعب وسیؤدي لارتفاع البطالة في البلاد.

 

منظمة الصحة العالمية

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات في مؤتمر صحفي، إن "هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميا".

وأشارت أسماء إلى أن "الجائحة تسببت حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة بنحو ستة إلى ثمانية ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة".

وشدّدت على أن "جائحة كورونا تشكل خطرا كبيرا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره".

وأضافت أن "منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة".

ماليزيا كوالالمبور فيروس كورونا كورونا

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