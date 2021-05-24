الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بتذكار رسامة الأنبا موسى أسقف الشباب

الانبا موسي أسقف
الانبا موسي أسقف الشباب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالتذكار الـ41 لرسامة الأنبا موسي أسقف عام الشباب.

والأنبا موسي من مواليد 30 نوفمبر عام 1938، ولد بمحافظة أسيوط، باسم «إميل عزيز جرجس»، وتخرج فى كلية الطب عام 1960، وخدم بكنائس القاهرة، ثم بنى سويف في حقل الشباب منذ عام 1963.

وتوجه الأنبا موسى إلى دير السيدة العذراء البراموس، بمنطقة وادي النطرون، طالبًا للرهبنة، وتمت سيامته راهبا فى 24 أبريل عام 1976، باسم الراهب أنجيلوس البراموسي، وسيم كاهنًا فى 4 يونيو عام 1976، وعين أمينًا للدير بعد كهنوته، وتمت ترقيته إلى رتبة قمص وتولى مسؤولية أمانة دير البراموس.

وتمت سيامة الأنبا موسى أسقف مساعدًا لإيبارشية بني سويف فى 18 يونيو عام 1978، وفي 25 مايو 1980، سيم أسقفًا عامًا للشباب بيد البطريرك الـ117 الراحل البابا شنودة الثالث.

اختير في العديد من لجان المجمع المقدس أبرزها توليه رئاسة لجنة الإيمان والتعليم والتشريع.

و حصل على تزكيات من الأقباط وعدد من الأساقفة بعد وفاة البابا شنودة الثالث في 2012 ليخوض الانتخابات البابوية، لكنه اعتذر عن ذلك بسبب كبر سنه وظروفه المرضية.

«الميلاد والقيامة» هى كتب سنوية تصدر له خصيصًا على مدار العام، بجانب بعض الكتب الأخرى الذى يصدرها.

وفي سياق اخر  تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يوما وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.
 

لشباب الانبا موسي البابا شنودة الكنيسة القبطية دير السيدة العذراء وفاة البابا شنوده البابا شنودة الثالث سيامة الأنبا موسى إيبارشية بني سويف تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية اسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرف علي

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى