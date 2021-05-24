حبس سمسار متهم بالنصب على ربة منزل بزعم تعيين نجلها بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئي برئاس المستشا عمر عب العال، بحبس سمسار استولى على أموال سيدة بزعم تعيين نجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بتضررها من (أحد الأشخاص) لاستغلاله نفوذاً مزعوماً والادعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة من تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالى ولم يفِ بما وعد به ولم يرد المبلغ المالى.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، محبوس احتياطيا بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) باستغلاله نفوذاً مزعومة والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى بإحدى الجهات الحكومية، وارتكابه الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).