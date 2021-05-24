انطلاق البرنامج التعليمي لأول دفعة من الماجستير الدولي في الأسواق المالية

بمقر معهد الخدمات المالية

افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فعاليات أول برنامج تعليمي لأول دفعة من الدارسين لشهادة الماجستير الدولي فى الأسواق المالية والمقدم من معهد الخدمات المالية–الذراع التدريبي للهيئة، بالمشاركةً مع معهد دراسات البورصة "IEB" الإسباني والمعتمد من بورصة مدريد والحائز على المركز الأول في إسبانيا ومعتمد من العديد من الهيئات الرقابية.

وحصل البرنامج على المركز الأول بين برامج الماجستير في التمويل بإسبانيا في عامي 2019، و2020 على التوالي.

وقال "عمران" إن الطموحات الاقتصادية دائما ما كانت الدافع وراء استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديده في السوق المصري بهدف تحقيق التنوع في الادوات المالية المتداولة ومشتقاتها بما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الاقتصاد المصري، وإنه لتحقيق ذلك كان ينبغي لاستراتيجية الهيئة أن تتضمن وجود آليات تعمل على زيادة كفاءة الأسواق التي تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة فى الهندسة المالية والتركيز على تقديم الأسس العلمية والتطبيقية للمشتقات المالية داخل مجتمع الاستثمار بمنهجية مختلفة عما هو متبع.

ولفت إلى أنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتم إطلاق البرنامج التعليمي لأول دفعة تقدمت للحصول على درجة الماجستير في الأسواق المالية بالتعاون مع معهد "IEB" وهو واحد من أهم ثلاثة مدارس متخصصة في الأسواق المالية في إسبانيا، ويحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة "LSE" وجامعة "Wharton" بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الصينية في هونغ كونج، وسيتم تنفيذها من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.

وأكد أن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة وهو أحد الخبراء في مجال المشتقات المالية سيكون مسؤولا عن مشروع تفعيل التداول في العقود الآجلة والمشتقات المالية، وما يلزمه من كوادر فنية متخصصة، وسوف يمثل له هذ البرنامج التعليمي رافدا للكوادر.

جاء ذلك أمام المشاركين في احتفالية معهد الخدمات المالية ببدء انطلاق فعاليات البرنامج التعليمي لأول دفعة من الماجستير الدولي فى الأسواق المالية من قيادات هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة المعهد، ومسؤولي المعهد الإسباني وفى مقدمتهم السيدAlvaro Drake الأمين العام للمعهد، Javier Amo مدير برنامج الماجستير الدولي بالمعهد، والدكتور جمال شحاته-عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبحضور كلا من إدواردو سوريانو المستشار الاقتصادي والتجارى، كانديدو كرييس المستشار الثقافي للسفارة الإسبانية بالقاهرة، والدارسين من الدفعة الأولى من العاملين بالقطاع المالي الغير مصرفي من شركات سوق المال والتأمين، وكذلك من البنوك المصرية التى لها علاقة بمحتوى الماجستير سواء من داخل او خارج مصر.



كما أوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بأن الماجستير الدولي فى الأسواق المالية يحظى باهتمام الهيئة باعتباره أحد أهم الأدوات التي تمكن من توفير الكوادر البشرية لتفعيل تعديلات سوق رأس المال والتي صدرت بالقانون رقم 17 لسنة 2018 وخاصة إنشاء وتفعيل بورصات العقود الآجلة في السوق المصري، وذلك لما يتميز به برنامج الماجستير الدولى في الأسواق المالية من الجمع بين الجانب النظرى الأكاديمى والجانب التطبيقى العملي لما سيتم دراسته، حيث يوفر البرنامج فرصة تدريب للدارسين بالبورصة الإسبانية و المؤسسات المالية ذات العلاقة مما سيكون له اكبر الاثر على تنمية المهارات بأفضل الممارسات بقطاع سوق المال، وهو ما عملنا على تحقيقه بعد تقييم تجربة معهد الخدمات المالية في تنظيم أول برنامج عن المشتقات المالية في عام 2019بمشاركة 25 متدرب.

ونوه بأن تكوين الدراسين في اول دفعة يعبر عن دقة واختيار موضوع التعاون مع معهد دراسات البورصة الإسباني، حيث يضم ستة دارسين من شركات التأمين، وثمانية دارسين من سوق المال، وثمانية دراسين من البنوك، واثنان من المتخصصين في النواحى المالية، وثلاثة دراسين من قطاع الاستثمار وإدارة الأصول يعملون من خارج مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ومن جانبه أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالقاهرة، عن سعادته في توطيد علاقات التعاون بين إسبانيا ومصر في أحد أهم مجالات التواصل الإنساني بين الشعوب، وهو التعلم من خلال التطبيقات العملية والذي يوفر ميزة التدريب الداخلي في واحدة من أكبر المؤسسات المالية في إسبانيا وسيقدم المشاركون أطروحتهم أثناء إقامتهم في مدريد في نهاية البرنامج.

وقال ألفارو دريك، الأمين العام لمعهد دراسات البورصة IEB الإسباني أن فكر العولمة الذى انطلق خلال القرن الماضي وتوطد في القرن الحادي والعشرين تضمن قيام كثير من مجالات الحياة ومنها الاقتصاد بكسر الحدود الوطنية وقفز بشكل دائم من قارة إلى أخرى، وشاهدنا على أرض الواقع أن الأسواق المالية أحد العوامل المحفزة لهذه الحركة ويمكن لأولئك الذين يعملون في الأسواق المالية بأن يشهدوا على الطبيعة الدولية والعالمية لبيئة عملهم، لذلك يجب ألا يتوقف أي محترف يبحث عن الإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال على امتلاك المهارات التقنية فقط، بل يجب عليه أن يمتلك أيضًا مجموعة من المهارات التي يمكن تطبيقها دوليًا.

ويقدم معهد البورصات الإسباني IEB بصفته رائدًا في التعليم المالي في إسبانيا والمنطقة الأيبيرية الأمريكية، درجة الماجستير في الأسواق الدولية لأولئك الأفراد الذين يهدفون إلى أن يصبحوا قادة ماليين دوليين في مجالات تخصصهم، لذلك ليس بغريب ان يصل عدد الدارسين لبرنامج الماجستير الدولى في الأسواق المالية لعدد 1000 دارس في بقاع كثيرة من العالم.

وحرص الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة-جامعة القاهرة على التعبير عن سعادته بوجود هذا النوع من البرامج التعليمية في مصر، حيث يتمتع برنامج الماجستير بالمزج بين الدراسة وجها لوجه ل 80% من مقرراته، بالإضافة الى 20% من خلال الدراسة عن بعد على يد خبراء متخصصين جمعيهم من الاسبان التابعين لمعهد دراسات البورصات الإسباني، والذي بدوره يساهم في منح مستوى تعليمى عال الكفاءة للكوادر المهتمة بالتميز.

والجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية-التابع لهيئة الرقابة المالية- يسعى من خلال برامجه التدريبية والتعليمية المختلفة نحو تحقيق دور المعهد فى دعم وتنمية مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وفقا للقرار الجمهوري الخاص بإنشائه، والمتضمن عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الدولية المتخصصة بهدف مسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية للعاملين والمهتمين بهذا المجال، وذلك من خلال تأهيلهم للحصول على الدرجات العلمية والمهنية المتخصصة والدولية.