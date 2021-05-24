خطة النواب تستأنف مناقشة موازنة التعليم اليوم

تستكمل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعتها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبعض الجهات التابعة لها، وتشمل المركز الإقليمي لتعليم الكبار والهيئة القومية لمحو الأمية والأكاديمية المهنية للمعلمين للسنة المالية 2021/2022.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة لمناقشة موازنات ديوان عام وزارة التعليم، أنها تستهدف زيادة عدد الفصول الدراسية ضمن المنظومة الجديدة، وتحسين الأحوال المادية للمعلمين، خاصة وأن الصف الرابع الابتدائي سيدخل العام الحالي في المنظومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم لتتمكن من صرف حافز مدرسيه، أسوة بباقي فصول المنظومة الجديدة.

فيما انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد من مناقشة موازنتي البترول والكهرباءمطالبة، منتهية إلى مطالبة وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة، بإرسال خطاب رسمى للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021 / 2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020 / 2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى.

وشددت اللجنة على ضرورة حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة، حيث لفتت اللجنة إلى قيام شركات الكهرباء بفرض تلك الغرامات بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار.

وخلال مناقشة موازنة البترول أوضح أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، أن سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة يقدر بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى، مشيرًا إلى أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.