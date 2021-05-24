الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

«من خلال الرائحة».. استخدام الكلاب في رصد المصابين بـ«كورونا»

استخدام الكلاب لكشف
استخدام الكلاب لكشف المصابين بكورونا

قال علماء بريطانيون، اليوم الإثنين، إن كلابا بوليسية تلقت تدريبا بالاستعانة بجوارب ارتداها
مصابون بفيروس كورونا قد تُستخدم قريبا في المطارات أو في أماكن التجمعات للتعرف على مرضى "كوفيد-19" من خلال رصد "رائحة كورونا".


وقال العلماء إن الكلاب المدربة يمكنها فحص عدة مئات من الأشخاص في غضون نصف ساعة واكتشاف المصابين بدقة تصل إلى 94.3 بالمئة.
 

واشتملت الدراسة، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على قرابة 3500 من الجوارب والقمصان غير المغسولة التي ارتداها مرضى سابقون بكوفيد.

وذكر الباحثون أن الكلاب استطاعت اكتشاف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو التي تعاني من أعراض متوسطة، بالإضافة حالات العدوى بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي.
 

وقال ستيف لينزي الأستاذ في قسم العلوم الحيوية في جامعة دورم والذي شارك في الدراسة إنه "يمكن أن تكون الكلاب طريقة رائعة لفحص عدد كبير من الأشخاص بسرعة ومنع دخول كوفيد-19 مرة أخرى إلى المملكة المتحدة".
 

ولفت جيمس لوجان اخصائي مكافحة الأمراض في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، والذي ترأس فريق البحث، إلى ن الميزة الرئيسية التي تتميز بها الكلاب البوليسية عن طرق المسح الأخرى هي "سرعتها المذهلة ودقتها الكبيرة مع مجموعات كبيرة من الأشخاص".
 

وتأتي الدراسة البريطانية إلى جانب مشروعات تجريبية أخرى تجري في فنلندا وألمانيا وتشيلي وأماكن أخرى تستخدم الكلاب البوليسية في رصد كوفيد-19 في المطارات.

عودى كورونا للكلاب

بينما لايزال العالم يحارب كوفيد ١٩، اكتشف علماء نوعًا جديدًا من فيروس كورونا الذي نشأ في الكلاب ويمكن أن يصيب البشر، الأمر الذى يشكل تحولًا جديد فى إدارة الأزمة العالمية.

ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الفيروس يمثل تهديدًا خطيرًا مثل الأنواع الأخرى من فيروس كورونا.

واكتشف علماء في الولايات المتحدة أن فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا وأصاب 7 أطفال في ماليزيا انتشر عن طريق الكلاب.

ومن المتوقع أن تصبح فيروسات كورونا أكثر تواترًا، حيث يتواصل البشر بشكل أكبر للوصول لعلاج للفيروس الذى حصد أرواح الملايين في العالم.

وأطلق الباحثون في جامعة "ديوك" وجامعة "ولاية أوهايو" على فيروس كورونا الجديد المنتقل من الكلاب أسم " CCoV-HuPn-2018"، حيث أكد العلماء أنه انتقل أولاً إلى البشر من الكلاب.

فيروس كورونا كورونا كوفيد الكلاب علماء بريطانيون

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