وزير الرى يستعرض خطة أعمال المشروعات القومية فى العام المالى الجديد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالي الجديد والاعتمادات المالية المخصصة لها، وسرعة الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن مما يسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.



استعرض وزير الموارد المائية والري خلال الإجتماع، موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، ومواجهة مخاطر السيول وأعمال حماية الشواطئ من تغيرات المناخ.



كما استعرض عبدالعاطي خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتى تتضمن أعمال تأهيل ترع بالمحافظات بطول 8230 كيلو متر بتكلفة حوالى 27 مليار جنيه، بينما جار تنفيذ 3615 كيلو متر بينما جار الطرح و الاسناد لأطول تبلغ 2895 كيلو متر، مشيرًا إلى إنه سيتم تنفيذ ما قيمته 21 مليار جنيه سيتم تنفيذها خلال عامين ماليين، مؤكداً على أهمية المشروع فى ترشيد إستهلاك المياه وسهولة سريان مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.



وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع ، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، وضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، على مواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.

