السيطرة على حريق بشقة سكنية في طما بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، على حريق نشب في شقة سكنية، دون خسائر بشرية، بقرية الدويرات التابعة لمركز طما شمالي المحافظة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بشقة بناحية قرية قاو غرب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "موسي. ب. م. ن" 29 عامًا عامل، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

كانت قد تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بناحية الغياتية دائرة قسم شرطة أول سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، نتج عنه إصابة ربة منزل وابنها وابنتها بحروق سطحية باليدين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى الحياة الخاص، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق بشقة بناحية الغياتية/ دائرة القسم.

نتج عن الحريق إصابة كل من: زوجته «هند . ح . ع . ع» 45 سنة، ربة منزل، ونجلته «أميرة . ا . ا» 21 سنة، حاصلة على دبلوم صناعة، ونجله «محمد . ا . ا» 19 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، ويقيمون بذات الناحية، بـ«حروق سطحية باليدين والقدمين»، أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى الحياة التخصصي.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأكدوا احتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.