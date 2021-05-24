الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بشقة سكنية في طما بسوهاج

حريق شقة
حريق شقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، على حريق نشب في شقة سكنية، دون خسائر بشرية، بقرية الدويرات التابعة لمركز طما شمالي المحافظة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بنشوب حريق بشقة بناحية قرية قاو غرب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "موسي. ب. م. ن" 29 عامًا عامل، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

كانت قد تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بناحية الغياتية دائرة قسم شرطة أول سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، نتج عنه إصابة ربة منزل وابنها وابنتها بحروق سطحية باليدين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى الحياة الخاص، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا بنشوب حريق بشقة بناحية الغياتية/ دائرة القسم.

نتج عن الحريق إصابة كل من: زوجته «هند . ح . ع . ع» 45 سنة، ربة منزل، ونجلته «أميرة . ا . ا» 21 سنة، حاصلة على دبلوم صناعة، ونجله «محمد . ا . ا» 19 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، ويقيمون بذات الناحية، بـ«حروق سطحية باليدين والقدمين»، أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى الحياة التخصصي.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأكدوا احتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حماية فحص مستشفى تحقيق بسوهاج

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى