الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني في 5 مواد غدًا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يستكمل طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: “التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية من 10 لـ 10:30 صباحا ، وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة: من 11 لـ 11:30”.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن أن الوزارة سوف تنشر لطلاب الثانوية العامة، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي بدأها الطلاب اليوم، وذلك بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير، على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

امتحانات بلا درجات

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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