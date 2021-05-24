مبيد حشري «يخنق» عامل ويتسبب في نقله للمستشفى بسوهاج

أصيب عامل يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج بحالة إعياء وقيئ شديد إثر استنشاقه مبيد حشري أثناء قيامه برش أرضه الزراعية وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول “إسماعيل . ا . م . ع” 41 سنة عامل – ويقيم دائرة المركز مصاب ” بحالة إعياء وقيئ ” ادعاء استنشاق مبيد حشري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه برش أرضه الزراعية بذات الناحية بمبيد حشري استنشق جزء منه مما أدى لإصابته ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان تمكن الفريق الطبي بمستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، من إنقاذ عامل أصيب بتسمم غذائي إثر تناوله الطعام عقب رشهُ أرضة الزراعية بمبيد حشري دون غسل يديه؛ ما أدى إلى إصابته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابوموسي مدير ادارة المباحث الجنائية بلاغا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المدعو (يوسف ا م ع - 41 عامًا - مصاب بحالة إعياء شديد وقئ واسهال إدعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب قرر حدوث إصابته عقب رشه أرضه الزراعية بمبيد حشري وتناول الطعام دون غسل يديه؛ ما أدى لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور قدم الفريق الطبي بمستشفى طما المركزي الإسعافات الأولية، وتم عمل غسيل للمعدة، وصُرح له بالخروج عقب تماثله الشفاء.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات