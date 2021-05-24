الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فرد أمن بشركة مياه بدار السلام بطلق ناري في الرقبة

مصرع فرد أمن بشركة
مصرع فرد أمن بشركة مياه

لقي فرد أمن مصرعه داخل شركة مياه القاهرة الكبرى بدائرة قسم شرطة دار السلام، عقب إصابته بطلق ناري في الرقبة.

كانت البداية عندما تلقى المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ شخص متوفى بحجرة داخل شركة مياة الشرب بالقاهرة الكبرى الكائنة بشارع الفيوم دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام فرد الأمن المعين المدعو “جمال حامد طلب أبو طالب ” ٥٤ سنة فرد أمن مدني بمحطة مياه الشرب ومقيم ٦ شارع حسين حجاج عزبة الوالدة التبين، والمعين خدمة من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٣ مساء بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش عيار ١٢ مم بروحين ماركة النيل بترخيص دار السلام بغرض الحراسة وينتهي الترخيص بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ أثناء عبثه بالسلاح وإحداث إصابة برقبتيه أودت بحياته.
 

وبسؤال المدعو “بلال ع ح ع” ٤١ سنة موظف بشركة مياة الشرب ومقيم شارع عفيفي العجوزة أفاد بأنه أثناء تواجده بالشركة للعمل تفاجئ بصوت عيار ناري من داخل غرفة الخفير وبدخوله الغرفة وجده متوفى.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب خنقا على يد والده بالمعصرة.

وقال المصدر إنه خلال التحقيقات اعترف المتهم: إنه اختمر في ذهنه التخلص من نجله بالخنق أثناء نومه بسبب اعتداء الأخير على أهليته بالسب والشتم المستمر.

كانت البداية عندما وردت معلومة للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بالعثور على "كريم خميس عويس جودة" ٢١ سنة عامل ومقيم عزبة كامل صدقى القبلية متوفياً داخل الشقة محل سكنة.

وبانتقال الرائد احمد ماضي معاون مباحث القسم والفحص عثر على الجثمان ملقاة على ظهره على سرير بغرفة كائنة بالدور الأرضى بالعقار سالف الذكر، وتبين وفاته وبها أثر شنق من الناحية اليمنى للرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بينه وبين والده؛ نظراً لمداومة المتوفى بالتعدى على والدته وشقيقته بالضرب .

كما أضافت التحريات أن والده بصدد البحث عن أحد مفتشى الصحة لاستخراج تصريح الدفن دون إخطار القسم.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط والد المتوفى وبمناقشته أقر واعترف بارتكابه للواقعة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة أخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

فرد أمن مصرع شركة مياه دار السلام اصابته

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