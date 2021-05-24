الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

كاميرات المراقبة وثقت الحادث

لخلافات بينهما.. ضبط عاطل قتل شابا بطلق ناري في قويسنا بالمنوفية

أطلاق نار
أطلاق نار

لقي شاب مصرعه على يد آخر بعد أن أطلق عليه اعيرة نارية لخلافات مالية بينهما، أودت بحياة أحدهم وتم نقله إلى مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية. 

وكانت  كاميرات المراقبة قد وثقت حادث مروع  لمقتل شاب بطلق ناري، في قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وسط حالة ذعر من الأهالي والمتواجدين في الشارع وتم إبلاغ الجهات المعنية لتحقيق في الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى قويسنا العام.

- تفاصيل الواقعة


وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة قويسنا بلاغا من الأهالي بوقوع حادث إطلاق نار على شاب في أحد شوارع قرية ميت بره بدائرة المركز، نتج عنه إصابة شاب إصابة بالغة ونقلة إلى المستشفى العام.

بالانتقال والفحص، أن المجني عليه "ع.، م. ف" مقيم  في قرية ميت بره، مصاب إصابة بالغة يطلق ناري خرطوش، وبسؤال والده اتهم "ي. أ.ع"، مقيم في قرية ميت بره دائرة المركز وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و تحرير محضر بالواقعة حمل رقم المحضر رقم  10166لسنة  2021، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

- ضبط المتهم 


وبإعداد الأكمنة المتحركة والثابتة وجمع المعلومات السرية والتحريات عن الواقعة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة قويسنا التابع لمدرية أمن المنوفيه، بقيادة المقدم أحمد شمس بعد تكثيف جهودها من العثور على  الجاني وضبطه والقبض عليه وكما تم ضبط السلاح المستخدم .

 وأبلغت المستشفى العام بوفاة المجني عليه عقب محاولات لإنقاذ حياته تحت الإةشراف الطبي، كما تم استخراج تصاريح الدفن الجثة المجنى عليه، وتم تحويل المتهم للنيابة العامة لمباشرة تحقيقات القضية. 

لقطة من كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث
أمن المنوفية شرطة إطلاق نار اصابة المباحث خلافات كاميرات

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