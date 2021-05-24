2713 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في تايلاند

سجلت تايلاند، اليوم الإثنين، 2713 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" الصحة التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 132 ألفا و213 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 806 حالات .

وتابع المركز أنه من بين الحالات الجديدة، 206 حالات مصابة بكورونا في السجون، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمتعافين عتبة الـ68 ألف حالة.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.