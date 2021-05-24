الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنا من القدس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 15 مواطنا من القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من القدس، واعتقلت 15 مواطنا .

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا أمس الأحد، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا منهم.


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تصعيد حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدًا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية ، قال مدير مركز «عدالة»، حسن جبارين، إن حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردًا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة.

وأضاف: «هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم خلالها قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم».

وأوضح «جبارين»، أن الهدف من الاعتقالات الانتقام من الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرًا، وأن الشرطة تعلن أن هدفها الردع والتخويف.

من جهتها، زعمت الشرطة -في بيان لها- أن الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والاتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة.

وأضافت: «ستعتمد الشرطة في حملتها التي أطلق عليها (القانون والنظام)، على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم»، حسب بيان الشرطة.

وقدمت حتى الآن، 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصًا، غالبيتهم من العرب وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم الاعتداء على عناصر شرطة، وتعريض حياة المواطنين للخطر في الشوارع، والتظاهر، وإلقاء حجارة، وإضرام النار، ومخالفات أخرى.

رام الله القوات الإسرائيلية القدس القضية الفلسطينية فلسطين

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