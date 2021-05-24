الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 24-5-2021

قطار
قطار

تتصدر مواعيد القطارات، اليوم الاثنين 24-5-2021، محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي نظرا لأنه وسيلة من وسائل المواصلات التي تعتبر مهمة مثل جميع أنواع المواصلات، فمنها من يأخذها بأن يسافر بها والآخر يذهب بها إلى العمل أو المدرسة او الجامعة أو للتسوق أيضًا.

وفي التقرير تقدم "الدستور" تفاصيل مواعيد القطارات اليوم الإثنين 24-5-2021 تسهيلا وتيسيرا لمتابعيها، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد قطارات الإسكندرية (وجه بحري)


قطار رقم 7 مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

 

قطار رقم 905 مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

 

قطار رقم 901 مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

 

قطار رقم 909 مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

 

قطار رقم 925 مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.


قطار رقم 27 مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

 

قطار رقم 949 مكيف ومميز

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

 

قطار رقم 585 مكيف ومميز

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

 

مواعيد قطارات الصعيد ( الوجه القبلي)


قطار رقم 983 مكيف

يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

 

قطار رقم 935 مكيف

يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

 

قطار رقم 81 مميز

يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

 

قطار رقم 777 مكيف

ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

 

قطار رقم 163 مكيف

يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

 

قطار رقم 2015 مكيف

يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

 

قطار رقم 977 مكيف

يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

 

مواعيد القطارات المميزة
قطار 553

يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

 

قطار رقم 555

يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

 

قطار رقم 121

يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

 

قطار رقم 551

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

 

قطار رقم 563

يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.

مواعيد القطارات مواعيد القطارات اليوم القطارات اليوم القطارات مواعيد قطارات اسكندرية وجه بحري مواعيد قطارات الصعيد الوجه القبلي قطارات الصعيد قطارات إسكندرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

«الصحة العالمية» تكشف مفاجأة بشأن وفيات كورونا 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى