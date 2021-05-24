تتصدر مواعيد القطارات، اليوم الاثنين 24-5-2021، محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي نظرا لأنه وسيلة من وسائل المواصلات التي تعتبر مهمة مثل جميع أنواع المواصلات، فمنها من يأخذها بأن يسافر بها والآخر يذهب بها إلى العمل أو المدرسة او الجامعة أو للتسوق أيضًا.

وفي التقرير تقدم "الدستور" تفاصيل مواعيد القطارات اليوم الإثنين 24-5-2021 تسهيلا وتيسيرا لمتابعيها، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد قطارات الإسكندرية (وجه بحري)



قطار رقم 7 مميز

يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف

يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف

يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.



قطار رقم 27 مميز

يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز

يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز

يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

مواعيد قطارات الصعيد ( الوجه القبلي)



قطار رقم 983 مكيف

يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 935 مكيف

يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز

يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 777 مكيف

ينطلق القطار من سوهاج الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 2:20.

قطار رقم 163 مكيف

يقوم القطار من أسوان الساعة 12:30 ويصل القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 2015 مكيف

يتحرك من أسوان الساعة 16:00 ويصل القاهرة الساعة 4:40.

قطار رقم 977 مكيف

يتحرك الساعة 19:25 من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 5:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553

يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555

يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121

يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

قطار رقم 551

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563

يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.