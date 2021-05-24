تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

تتصدر حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين، محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، ويرجع ذلك إلى تغير حالات الطقس بفصل الصيف.

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الإثنين 24-5-2021، حالة الطقس اليوم في مصر، حيث تشهد سماء مصر، طقسًا مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلًا على جنوب سيناء.

حالة الرياح

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، وأن الرياح السطحية شمالية غربية، في حين حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وأن الرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة

(القاهرة 32 18 - الإسكندرية 27 18 - وادي النطرون 30 18 - طنطا 31 18 - شبين الكوم 32 18 - دمنهور 30 18 -بلطيم 28 18 -مطروح 26 18 -السلوم 27 18 - سيوة 33 18 -بورسعيد 28 19 -دمياط 28 18).

الطقس اليوم

(الزقازيق 32 18 - المنصورة 31 18 - الإسماعيلية 33 18 - السويس 33 18 - العريش 29 18 - رفح 29 18 - رأس سدر 31 20 - نخل 29 16 - نويبع 32 25 - طابا 30 20 - كاترين 30 20 - الطور 31 22 - شرم الشيخ 33 25 - الغردقة 34 22 -مرسى علم 32 24).

حالة الطقس اليوم

(بني سويف 33 20 - المنيا 33 20 - أسيوط 33 21 - سوهاج 34 23 - قنا 34 23 - الأقصر 37 24 - أسوان 37 25 - إدفو 36 25 - أبوسمبل 37 24 - الوادي الجديد 37 22 - شلاتين 35 26 - أبو رماد 35 25 - حلايب 32 24 - رأس حدربة 32 24).