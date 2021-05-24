مصرع 5 أشخاص وفقدان 3 جراء انقلاب قارب قبالة إندونيسيا

لقي خمسة أشخاص حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد انقلاب قارب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما أفاد مسؤول اليوم الإثنين.

وقال لطفي مولياوان المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مقاطعة جامبي إن القارب تحطم بعد أن ضربته أمواج كبيرة يوم السبت في المياه قبالة نيباه بانجانج.

وأوضح أنه تم إنقاذ 18 شخصا بعد الحادث، مضيفا أن البحث عن المفقودين الثلاثة لا يزال مستمرا.

يشار إلى أن حوادث البحر شائعة في إندونيسيا، أكبر دولة أرخبيلية في العالم، حيث يعتمد الكثيرون على النقل عبر المياه للتنقل بين الجزر.

وفي وقت سابق، أكد الجيش، أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وأعلن الجيش الإندونيسى عن انقضاء احتياطيات الأكسجين فى غواصته التى فقد الاتصال بها الأربعاء الماضى خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.

وأكد قائد أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارجونو ، أن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقة الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى فى الساعة الثالثة تقريبا

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم تسجيل 5296 إصابة جديدة و132 وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة ارتفع إلى مليون و769 ألفا و940 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 49 ألفا و205 حالات، بحسب البيانات الرسمية التي أوردتها صحيفة (جاكرتا نيوز) الإندونيسية.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و629 ألفا و495 شخصا بعد تسجيل 3353 حالة تعافي.

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.