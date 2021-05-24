موقع عبرى: إسرائيل تريد تغيير قواعد اللعبة مع قطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية أن المعبرين الحدوديين بين قطاع غزة وإسرائيل "إيرز" و"كرم أبو سالم" تم إغلاقهما حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر الأمنية أن عشرات الصحفيين والمواطنين انتظروا لساعات طويلة للحصول على تصريحات الدخول.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني قوله "إن المستوى السياسي في إسرائيل ينوي تغيير السياسة المتبعة تجاه قطاع غزة وحركة حماس".

وأضاف المسؤول أنه "في هذه المرحلة اتخذ قرار بإغلاق معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم حتى إشعار آخر".

وتابع قائلا إن كل المطالب لنقل المواد الغذائية عن طريق معبر كرم أبو سالم، أو جثامين فلسطينيين توفوا في المستشفيات الإسرائيلية ومواطنين أرادوا العودة إلى القطاع رفضت بشكل قاطع".

وصرح بأن تل أبيب تريد تغيير قواعد اللعبة مع قطاع غزة، وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين واليوم سيتوجهون من إسرائيل إلى غزة وسينقلون رسائل من إسرائيل.

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.