رئيس وزراء فرنسا يستعد لزيارة تونس يومى 2 و3 يونيو

يجري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 يونيو، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان يوم الأحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية ، أضاف البيان، أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز خصوصًا على التنمية الاقتصادية و الأمن و التعليم و التدريب والثقافة و الفرنكفونية.

وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في منتصف شهر مايو.

ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية و التعليمية والتدريب المهني.

وفي وقت سابق ، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أن بلاده تخرج من أزمة «كوفيد-19»، و ذلك خلال تقديمه تفاصيل جديدة متعلقة باعادة فتح المتاجر و المطاعم في البلاد.

و قال كاستيكس لصحيفة لو باريزيان: «أقولها بأوضح طريقة ممكنة: نحن أخيرًا بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية».

وأضاف: «من الواضح أن هذا الخروج سيتم بطريقة تقدمية وحذرة ومدعومة، لكن الاتجاه واضح، نحن نقترب من النهاية وهذه أخبار جيدة».

و أشار إلى أن شرفات المطاعم والحانات ستفتح في جميع أنحاء البلاد في 19 مايو، لكن عملها سيقتصر على نصف طاقتها الاستيعابية، في حين سيكون تناول الطعام في الداخل ممكنا اعتبارا من 9 يونيو أيضًا بنصف السعة.

وستتم إعادة فتح المتاجر في 19 مايو، و لكن مع فرض قيود على عدد الأشخاص الذين يمكن ادخالهم بناء على مساحة كل متجر، مع رفع القيود في 30 يونيو.