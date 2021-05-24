الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تحتج على استبعادها من اجتماع جمعية الصحة العالمية

خارجية تايوان
خارجية تايوان

 احتج وزيرا الصحة والخارجية التايوانيان بشدة على استبعاد بلدهما من الاجتماع السنوي الرابع والسبعين لجمعية الصحة العالمية، الذي يبدأ اليوم الإثنين في جنيف.

وأعرب وزير الخارجية جوزيف وو، ووزير الصحة والرفاهية تشين شيه شونج عن "استيائهما العميق" من حقيقة عدم توجيه الدعوة لتايبيه للمشاركة في جمعية الصحة العالمية كمراقب على الرغم من الدعم العالمي الواسع النطاق من مجموعة السبع ومنظمات الصحة العالمية.

وتمنع الصين مشاركة تايوان منذ عام 2017، حيث تعتبر بكين الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها.

وقال "تشين"، الذي يقود أيضًا حملة تايوان للسيطرة على "كوفيد19"، كرئيس للقيادة المركزية للسيطرة على الأوبئة في البلاد: "إن تفشي فيروس كورونا الحالي في تايوان يظهر أن الفيروسات لا تعرف حدودًا".

وبعد النجاح في احتواء الجائحة لمدة عام ونصف تقريبًا، تعاني تايوان من تفشي المرض على مستوى البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3862 و 17 حالة وفاة حتى 23 مايو الجاري.

كما أعرب الوزيران عن امتنانهما لدعم المجتمع الدولي لمشاركة تايوان في الاجتماع السنوي، الذي يتراوح بدءًا من مجموعة الدول السبع إلى الجمعية الطبية العالمية.

وقال الوزيران، إن التدخل السياسي من جانب الصين تسبب في هذا الإقصاء.

وتابع الوزيران: أن بكين "تدعي كذبًا أنه تم اتخاذ الترتيبات المناسبة لمشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية"، وأعلنا أن حكومة تايوان المنتخبة هي الوحيدة التي يمكنها تمثيل سكان البلاد البالغ عددهم 23.5
مليون نسمة.

وحث "وو" و "تشن" منظمة الصحة العالمية على "خدمة صحة ورفاهية البشرية جمعاء وعدم الاستسلام للمصالح السياسية لعضو بعينه".

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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