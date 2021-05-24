استطلاعات رأى: شعبية ماكرون ترتفع فى فرنسا ولا ثقة اقتصادية لوبان

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ارتفعت 3 نقاط مئوية لتصل إلى 40%، فيما أظهر استطلاع آخر عدم ثقة الفرنسيين بزعيمة اليمين مارين لوبان بالقضايا الاقتصادية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أظهر الاستطلاع الذي أجرته "المؤسسة الفرنسية للرأي العام" لمصلحة صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية هذا الشهر، أن شعبية رئيس الوزراء جان كاستيكس ارتفعت أيضا بواقع 4 نقاط، لتصل إلى 38 بالمئة، بعدما سجلت في أبريل الماضي 34 بالمئة.

وشمل الاستطلاع 1928 شخصا، وتم إجراؤه هاتفيا عبر شبكة الإنترنت من 12 إلى 20 الجاري.

وأظهر استطلاع آخر أجرته مجموعة "هاريس انتراكتيف" لمصلحة مجلة "تشالنج"، ونشرت نتائجه قبل أيام، أظهر أن ماكرون وزعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، مارين لوبان، ما زالا "المتنافسين النهائيين" المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنظم في 23 أبريل 2022.

وتوقّع الاستطلاع أن يفوز ماكرون بنسبة 53 بالمئة من الأصوات (أقل بنقطة عن الشهر الماضي)، في مقابل 47 بالمئة للوبان خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

بيد أنّ الفارق في الدورة الأولى بين المرشحين ما زال ضيقا، حسب نتائج استطلاع الرأي.

وأشار الاستطلاع إلى أن لوبان ستحظى بنسبة كبيرة من المقترعين ضمن الفئة العمرية بين 35 و49 عاما، فيما يتوقع نيل ماكرون غالبية، خصوصا بين من تجاوزوا الـ 65 عاما.

ورأى 61%من المستطلعة آراؤهم أن مقاربات لوبان للمسائل الاقتصادية "غير جديرة بالثقة"، في مقابل 53% لماكرون.

وعلى صعيد آخر، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مبلغ 300 يورو (365 دولارا) لكل فرنسي تجاوز سن الثامنة عشرة لإنفاقه على الأنشطة الثقافية.

وسيكون بإمكان كل فرنسي تجاوز سن الثامنة عشرة، أن يحضر حفلا موسيقيا أو أن يشاهد فيلما سينمائيا أو أن يشارك في دورة تدريبية من دورات التصوير.

وسيكون هذا "التصريح الثقافي أو الميزة الثقافية متاحا لمدة عامين ويمكن الوصول إليه عبر برنامج خاص، حسبما قال ماكرون على "تويتر" يوم الجمعة.

ويحاول الرئيس الفرنسي الوصول إلى قلوب الشباب الذين كانوا يعانون من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، هناك نحو 800 ألف شاب في فرنسا تبلغ أعمارهم حاليا 18 عاما.

جدير بالذكر أن فرنسا رفعت هذا الأسبوع القيود المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19" بالنسبة للمنشآت الثقافية، بما في ذلك المتاحف ودور السينما.