الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وول ستريت جورنال: باحثون بمختبر ووهان سعوا للحصول على علاج عام 2019

مختبر ووهان
مختبر ووهان

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلا عن تقرير استخباراتي أمريكي أن ثلاثة باحثين في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية أصيبوا بالمرض بدرجة كافية تدفعهم للسعي للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019.

ويمكن للتقرير الذي لم يكشف عنه سابقا أن يغذي الدعوات لإجراء تحقيق أعمق في النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من المختبر الصيني، على الرغم من أن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا في وقت سابق من هذا العام إنه "غير مرجح للغاية".

وجاء تقرير وول ستريت جورنال عشية اجتماع منظمة الصحة العالمية المتوقع أن يتناول المرحلة التالية من التحقيق في أصول الجائحة.

وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة لدونالد ترامب في الرئاسة في يناير إن العديد من الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بالإعياء في خريف 2019 وكان لديهم أعراض تتفق مع كل من كوفيد19- والأمراض الموسمية الشائعة.

وتكشف وثيقة الاستخبارات عن عدد الباحثين وتوقيت مرضهم وزياراتهم للمستشفيات.

ونقلت وول ستريت جورنال عن أحد المسؤولين قوله إن المعلومات الاستخباراتية بحاجة إلى مزيد من التحقيق والتثبت، بينما قال آخر إن المعلومات "دقيقة للغاية" لكنها لم توضح سبب مرض الباحثين.

ودفعت إدارة ترامب بالنظرية القائلة بأن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، بينما دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى مزيد من الأدلة قبل حسم أصل الفيروس.

ولم يتوصل باحثو منظمة الصحة العالمية إلى نتيجة نهائية بشأن أصول الفيروس في فبراير الماضي بعد أن زاروا ووهان، المدينة التي تفشي فيها فيروس كورونا لأول مرة في سوق هوانان في أواخر عام 2019، ونفت الصين باستمرار نظرية تسرب الفيروس من المختبر.

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