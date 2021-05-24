الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البكرى: رصد 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية

أدوية
أدوية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن شركات الأدوية الحكومية تحتاج دعمًا حكوميًا على أعلى مستوى من أجل قدرتها على منافسة القطاع الخاص.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات الأدوية الحكومية تقوم بدور عظيم في توفير الأدوية الناقصة في الأسواق، مما يجعل الاهتمام بها أمر حتمى وضروري.

وأكد البكري أن هناك خطة لدى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للأدوية من أجل تطوير شركات الأدوية الحكومية عبر رصد 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط الإنتاج والوصول بها إلى موصفات التصنيع الجيد.

 وأشار البكرى إلى أنه لابد من مراعاة توفير التمويل اللازم حيث تتفاوض الشركات مع البنوك من أجل الحصول على فائدة جيدة تدعمها في خطة التطوير اللازمة.

وكان الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية أعلن ارتفاع مؤشرات الربحية للشركة بنسبة وصلت إلى 115% عن العام المالي الماضي.

وأضاف رئيس الشركة العربية للأدوية خلال لقائه مع "الدستور" أن تكلفة تطوير الشركة خلال 4 سنوات قادمة تبلغ 350 مليون جنيه كحد أدني للانتهاء من تطوير البنية التحتية وخطوط الإنتاج والوصول إلى التصنيع الجيد.

وأشار رئيس العربية للأدوية إلى توفير الشركة لعدد من الأدوية والمستحضرات التي تدخل في علاج أعراض فيروس كورونا.

 وأوضح عبد الباسط أن هناك مفاوضات مع البنك المركزي من أجل تمويل خطة الوصول بخطوط الإنتاج إلى التصنيع الجيد بفائدة تصل إلى 7%، بينما سيتم استكمال تطوير خطوط الإنتاج بتمويل ذاتي.

وأكد عبد الباسط أن التحديات التي تواجه الشركة اشتملت على تقادم خطوط الإنتاج والعمالة بشكلها المزمن، حيث يوجد 70% إناث مما يقلل من زيادة الورديات، بالإضافة إلى وجود خسائر في بعض المستحضرات حتى بعد تحرك الوزارة والشركة القابضة، مازال يوجد 36 مستحضر يحقق خسائر، وهذا تحدٍ كبير ومازال هناك تحدٍ ضخم وهو التسويق، وذلك بسبب تكلفته المرتفعة، كما يوجد تحدٍ آخر في المكتب العلمي فإن عدد العاملين لايمثل القوة الحقيقية لعدد المستحضرات، ومن ضمن التحديات أن معظم القيادات الموجودة الصف الثاني لها أما غير معدة بدرجة كافية أو غير صالحة وهو تحدٍ كبير لمستقبل الدواء المملوك للدولة، لذا فإن المكينة والتحول الرقمي فرصة لإعداد كوادرتتناسب مع الأعمال، بالإضافة إلى أنه من ضمن التحديات أزمة فيروس كورونا ولقد تغلبنا عليها ببدايتنا الجدية حيث تأُثرنا بها وحققنا نتائج مبهرة.

الشركات تطوير الدواء العربية أحمد خبير المركزى الانتاج مستحضرات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى