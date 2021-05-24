البكرى: رصد 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن شركات الأدوية الحكومية تحتاج دعمًا حكوميًا على أعلى مستوى من أجل قدرتها على منافسة القطاع الخاص.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات الأدوية الحكومية تقوم بدور عظيم في توفير الأدوية الناقصة في الأسواق، مما يجعل الاهتمام بها أمر حتمى وضروري.

وأكد البكري أن هناك خطة لدى وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للأدوية من أجل تطوير شركات الأدوية الحكومية عبر رصد 1.7 مليار جنيه لتطوير خطوط الإنتاج والوصول بها إلى موصفات التصنيع الجيد.

وأشار البكرى إلى أنه لابد من مراعاة توفير التمويل اللازم حيث تتفاوض الشركات مع البنوك من أجل الحصول على فائدة جيدة تدعمها في خطة التطوير اللازمة.

وكان الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية أعلن ارتفاع مؤشرات الربحية للشركة بنسبة وصلت إلى 115% عن العام المالي الماضي.

وأضاف رئيس الشركة العربية للأدوية خلال لقائه مع "الدستور" أن تكلفة تطوير الشركة خلال 4 سنوات قادمة تبلغ 350 مليون جنيه كحد أدني للانتهاء من تطوير البنية التحتية وخطوط الإنتاج والوصول إلى التصنيع الجيد.

وأشار رئيس العربية للأدوية إلى توفير الشركة لعدد من الأدوية والمستحضرات التي تدخل في علاج أعراض فيروس كورونا.

وأوضح عبد الباسط أن هناك مفاوضات مع البنك المركزي من أجل تمويل خطة الوصول بخطوط الإنتاج إلى التصنيع الجيد بفائدة تصل إلى 7%، بينما سيتم استكمال تطوير خطوط الإنتاج بتمويل ذاتي.

وأكد عبد الباسط أن التحديات التي تواجه الشركة اشتملت على تقادم خطوط الإنتاج والعمالة بشكلها المزمن، حيث يوجد 70% إناث مما يقلل من زيادة الورديات، بالإضافة إلى وجود خسائر في بعض المستحضرات حتى بعد تحرك الوزارة والشركة القابضة، مازال يوجد 36 مستحضر يحقق خسائر، وهذا تحدٍ كبير ومازال هناك تحدٍ ضخم وهو التسويق، وذلك بسبب تكلفته المرتفعة، كما يوجد تحدٍ آخر في المكتب العلمي فإن عدد العاملين لايمثل القوة الحقيقية لعدد المستحضرات، ومن ضمن التحديات أن معظم القيادات الموجودة الصف الثاني لها أما غير معدة بدرجة كافية أو غير صالحة وهو تحدٍ كبير لمستقبل الدواء المملوك للدولة، لذا فإن المكينة والتحول الرقمي فرصة لإعداد كوادرتتناسب مع الأعمال، بالإضافة إلى أنه من ضمن التحديات أزمة فيروس كورونا ولقد تغلبنا عليها ببدايتنا الجدية حيث تأُثرنا بها وحققنا نتائج مبهرة.