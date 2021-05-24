انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق فى كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، ومجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن انقطاع مياه الشرب، اليوم الإثنين، عن قرى مركز ومدينة دسوق، لغسيل وتعقيم وتطهير المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف بيان الشركة، أن المحطة ستعمل بنصف طاقتها خلال تلك الفترة، وتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب،مؤكدة أنه ستدير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق متصل، فقد قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية وأيضا إدارة استقصاءات الرأى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بزيارة عدد من قرى مركز مطوبس والتي تشملها مبادرة "حياة كريمة" لبحث مطالبهم وشكواهم، إذ قاموا بزيارة عدة قرى منها إبيانة وأيضا القني، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والوحدة المحليه لتعريف مبادره حياه كريمه للأهالى، وتم شرح المبادرة عن طريق إدارة التوعية والإعلام بالشركة.

كما تم عمل لقاءات جماهيرية من قبل إدارة المشاركة المجتمعية وأيضا استقصاءات للرأى، كما تم الاستماع لشكاوى المواطنين لحلها ومطالبهم لبحث سبل تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختلفة، وأيضا الحصول على اقتراحات شباب تلك القرى.

وأكد محمد مفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أن مبادرة حياه كريمة سيتم من خلالها خدمة 187 قرية وتابع لها داخل مدينة مطوبس وعمل ماهو مطلوب لهم في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البني التحتية علي أكمل وجه.