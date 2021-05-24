الأردن: وصول شحنة كبيرة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

وصلت شحنة جديدة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الأردن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مصدر: "إن شحنة كبيرة من لقاح فايزر المضاد لكورونا وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي".

وتصل كل يوم أحد، جرعة جديدة من لقاحات شركة "فايزر" إلى الأردن، بحسب اتفاق وزارة الصحة مع الشركة.

وسجل الأردن يوم الأحد 11 حالة وفاة، إضافة إلى 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أ

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.