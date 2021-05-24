الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 24-5-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الإثنين 24-5-2021، وفقًا للتجديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية. 

 

أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري اليوم الإثنين 24-5-2021

 

سعر اليورو في البنوك المصرية

 

يتراوح متوسط سعر اليورو الأوربي داخل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية بين مستويات 18.95 جنيه، و19.04 جنيه للشراء، ومستويات البيع بين 19.22 جنيه، و19.24 جنيه.

 

أعلى وأدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 19.05 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

بينما تداول بنك المشرق، وبنك الإسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.97 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم

 

جاء متوسط سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

 

 أعلى و أدنى سعر للدولار 

وبينت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى  مستوى سعري للعملة الأمريكية، عند 15.64 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

كما يعرض بنكي الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

 

جاء متوسط سعر العملة السعودية في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الإثنين عند 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع 

 

 أعلى وأدنى سعر للريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 

وتعرض فروع البنك الأهلي المتحد السعر الأعلى لبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 4.23 جنيه، وعلى صعيد السعر الأقل لشراء الريال السعودي أمام نظيره المصري في بداية التعاملات عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

 

ويستمر سعر الدرهم الإماراتي استقراره مقابل الجنيه المصري عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

 

 أعلى و أدنى سعر للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 

وعن أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع لدى بنك بلوم وبنك عوده، والأهلي المصري ومصر.

ويقدم المصرفين "الأهلي ومصر" الأكبر في السوق المحلية المصرية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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