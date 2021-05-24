مقتل شاب على يد صديقيه بنطقة أبودراع بالمحلة الكبرى

بسبب خلافات سابقة

لقي شاب بمنطقة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مصرعه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" على يد شخصين، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شاب يدعي محمد صفوت عبد السلام، 32 سنة، والمقيم بناحية منطقة أبو دراع بدائرة قسم ثان المحلة، على يد كل من "محمد ا.ع" و"إبراهيم ج"، حيث تعدوا عليه بالسلاح الأبيض حتى أصبح جثة هامدة نتيجة طعنات نافذة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه محمد صفوت عبد السلام، وصديقيه "محمد ا.ع" و"إبراهيم ج"، بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث قام على إثرها المتهمين بطعن المجني عليه بأسلحة بيضاء "مطواة"، بالبطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشتفى المشناوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح بالدفن كما تم القاء القبض على المتهمين.

وكانت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت قبل أسبوع، مقتل ربة منزل طعنًا بسكين على يد ابنها عندما حاولت منعه من محاولة الانتحار بسبب خلافات أسرية وإصابته بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة جلال الدين بدائرة قسم ثالث المحلة بعثورهم على سيدة غارقة في دمائها وبجوارها نجلها بيده أداة الجريمة «سكين مطبخ»، وذلك عقب سماعهم أصوات استغاثة من السيدة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة وضباط المباحث إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة المجني عليها، وتُدعى «وسيلة. ع. م»، 68 سنة، مصابة بعدة طعنات، وبالفحص تبين أن ابنها، ويُدعى «طارق. م. ع»، 41 سنة، هو مَن طعنها عدة طعنات بجسدها، وتم نقل السيدة إلى مستشفى المحلة الكبرى، ولكنها لفظت أنفاسها عقب وصولها، وتم إيداع جثمانها مشرحة مستشفى المنشاوى في مدينة طنطا تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه حاول الانتحار بسبب خلافات أسرية وأمه تدخلت وحاولت منعه ونشبت بينهما مشادة وشد وجذب ولم يشعر إلا وهو يوجه لها عدة طعنات من سكين المطبخ وإصابتها حتى فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف الواقعة وملابساتها، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما قررت احتجاز الابن مرتكب الجريمة لحين ورود تحريات المباحث واستكمال التحقيقات.