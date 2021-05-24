يقدم موقع "الدستور" أسعار مواد البناء، اليوم الإثنين 24-5-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.

محليًا، استقرت أسعار مواد البناء، من «حديد وجبس» في الأسواق المحلية المصرية، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بنهاية تعاملات، أول أمس السبت، وجاءت أسعار الجملة لمواد البناء المحلية من حديد وأسمنت وجبس بالأسواق كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 24-5-2021

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 14600 جنيه - تسليم أرض المصنع - حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

تراوحت أسعار الأسمنت اليوم بين 800 إلى 900 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2450- 2500 جنيه، والأسمنت المخلوط سجل 620 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت المقاوم 680 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

واستقر متوسط سعر الأسمنت المخلوط 710 جنيهات للطن، وأسمنت إيه وان 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 743 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 770 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس 900 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها.

أسعار الجبس اليوم

سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن.

وجبس الدولية 640 جنيهًا للطن.

وجاء جبس المعمار 690 بسعر جنيهًا للطن.

وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.

وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.