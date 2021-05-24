مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 24-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الإثنين 24-5-2021، مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، والتي تختلف بفارق دقائق معدودة من منطقة إلى أخرى.

ويرصد "الدستور"، في تقريره اليوم، كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية والإسماعلية وأسوان، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد أذان الفجر 3:16 ص

وقت الشروق 4:57 ص

موعد أذان الظهر 11:51 ص

موعد أذان العصر 28: 3 م

موعد أذان المغرب 6:46 م

موعد أذان العشاء 8:15 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد أذان الفجر 3:18 ص

وقت الشروق 5:01 ص

موعد أذان الظهر 11:56 م

موعد أذان العصر 3:35 م

موعد أذان المغرب 6:52 م

موعد أذان العشاء 8:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد أذان الفجر 3:12 ص

وقت الشروق 4:49 ص

موعد أذان الظهر 11:39 م

موعد أذان العصر 3:11 م

موعد أذان المغرب 6:30 م

موعد أذان العشاء 7:55 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد أذان الفجر 3:28 ص

وقت الشروق 5:00 ص

موعد أذان الظهر 11:45 ص

موعد أذان العصر 3:11 م

موعد أذان المغرب 6:30 م

موعد أذان العشاء 7:52 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:12ص

وقت الشروق 4:52 م

موعد أذان الظهر 11:47 م

موعد أذان العصر 3:25 م

موعد أذان المغرب 6:42 م

موعد أذان العشاء 8:11 م.