الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تعلن رفع كل القيود بشأن إقامة الليبيين

هشام مشيشي
هشام مشيشي

أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي أنه تقرر رفع كل القيود التي تمنع أو تحد من إقامة المواطن الليبي في تونس أو من تنقله.

وأكد مشيشي، خلال افتتاحه المنتدى والمعرض الليبي التونسي بطرابلس، معاملة المواطن الليبي مثل المواطن التونسي، قائلا: "المواطنون التونسيون والليبيون أشقاء وهذه ليست شعارات فحسب بل سيتم تفعيلها على مستوى التراتيب والتشريعات على أرض الواقع".

وأضاف: "كل العراقيل التي كانت موجودة في السابق لم يعد لها أي مبرر بما سيمكن من تشجيع التنقل بين المواطنين وحركة الأموال والاستثمارات، وهو ما  سيساعد على إنجاز الوحدة الاقتصادية الحقيقية".

ولفت إلى وجود تطابق تام في وجهات النظر بين المسؤولين في ما يتعلق بالعلاقات التونسية الليبية وبضرورة تسريع وتسهيل إجراءات التنقل.

 وتابع: "ما يجمع البلدين علاقات إنسانية وحضارية وتاريخية، ودورنا المراهنة على هذه المزايا لبناء اقتصاد موحد ومتكامل يرجع بالنفع على تونس وليبيا".

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية التونسية ضرورة الاستمرار في الضغط على القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والكف عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك وقف سياسة الاستيطان والتهجير القسري للأهالي والتخلي مطلقا عن مخططات ضم الأراضي الفلسطينية وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمس هويتها.
وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن تونس تشدد على أن ضمانات عدم تكرار هذه الاعتداءات لا تكون إلا عبر توفير حماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتفعيل آليات المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء.
كما أكدت تونس على أن إحلال سلام عادل وشامل ودائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للمساومة أو التصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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