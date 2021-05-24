زعيم البوليساريو الموجود فى إسبانيا يتعافى من كورونا ويتجاوز مرحلة الخطر

أفاد مسؤول رفيع المستوى في جبهة البوليساريو، أن زعيم الجبهة إبراهيم غالي الذي نقل للعلاج في إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، "تتعافى" و"تجاوز مرحلة الخطر".



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الأطباء يؤكدون أنه تجاوز مرحلة الخطر"، مضيفا أنه "يتعافى بشكل جيد وحالته تتطور بشكل إيجابي".

وكان إبراهيم غالي نقل إلى مستشفى في منطقة لوغورنو (شمال إسبانيا) في أبريل، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد تلاها تدفق غير مسبوق لآلاف المهاجرين المغاربة هذا الأسبوع على جيب سبتة الإسباني.

وكان المغرب وهو في نزاع منذ عقود مع جبهة لببوليساريو حول الصحراء الغربية، قد طالب السبت بفتح تحقيق "شفاف" حول دخول غالي إلى إسبانيا "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وأفادت مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية لوكالة "أوروبا برس" الجمعة أن غالي لم يصل إسبانيا بجواز سفر مزور، وأكدت سفره بجوازه الذي يستوفي "المتطلبات العادية".

ويبلغ إبراهيم غالي 75 عاما، وقد انتخب في التاسع من يوليو 2016 لرئاسة جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من طرف واحد العام 1976.

وكانت الجبهة أعلنت استئناف القتال في نوفمبر الماضي بعد حوالى ثلاثة عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وقد جاء ذلك إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية في منطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.

وتطالب البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير أقرته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على ثلثي المنطقة الصحراوية منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

وفيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.