البرازيل تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و860 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 35819 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و83 ألفا و259، إضافة لتسجيل 860 حالة وفاة.

يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلي منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها.

وخضع الرئيس جايير بولسونارو لتدقيق شديد من قبل تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن تعامل حكومته مع الوباء، بما في ذلك التأخير في شراء اللقاحات، مما أدى إلى برنامج تطعيم وطني متعثر.

وتعرضت منظمة الصحة البرازيلية لضغوط الجمعة من ولاية باهيا للموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي خلال أسبوع، وهي خطوة قالت ولايات برازيلية إنها ضرورية لمعالجة أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته قال حكام العديد من الولايات الشمالية الشرقية في بيان صحفي يوم الجمعة إنهم "واثقون من أن منظمة الصحة البرازيلية ستأذن بالاستيراد الطارئ للقاحات، وتراجع قرارها السابق برفض استخدام "سبوتنيك V" بدعوى نقص المعلومات التي تضمن سلامته وجودته وفعاليته.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.