الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا بصدد العودة لإقامة حفلات موسيقية فى الهواء الطلق بعد انحسار كورونا

إقامة حفلات موسيقية
إقامة حفلات موسيقية

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف، شرط مراعاة التباعد الاجتماعي وخضوع الجمهور لاختبارات كورونا.

 

وقال سبان في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاج" إن "ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس".

 

وردا على سؤال عما إذا كان المسار التنازلي لعدد الإصابات بكورونا سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، أجاب: "نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف".

 

وأضاف: "الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون مكتملا، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم".

 

وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال: "إذا استمرت الإصابات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في أغسطس".

 

وتظهر بيانات جمعها معهد الصحة العامة أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت باطراد خلال الشهر الماضي في ألمانيا، وأن معدل الإصابة الأسبوعي يبلغ حاليا 64.5 لكل 100 ألف.

 

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

 

 وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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