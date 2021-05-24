الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أولى ضحايا الصيف.. غرق شاب فى بلطيم بكفر الشيخ

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب مصرعه، غرقا في مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط، مع أول أيام فتح الشواطئ، الذي بدء أول أمس السبت، ليكون بذلك هو أول غريق بالمصيف عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح الشواطئ عقب الإغلاق الذي دام لأشهر بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثة "محمود. أ.ع .ش"، ٢٧ سنة، ويقيم بقرية الشوش التابعة لمركز البرلس، بمصيف بلطيم.

 

وتبين أن الشاب تعرض للغرق أثناء الاستحمام في مياه المصيف برفقه عدد من أصدقائه، ونظرًا لعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفي غرقًا.

 

وجرى نقل جثة الشاب إلى مستشفى برج البرلس المركزي، قيد تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز البرلس التي تولت التحقيق.


فيما شهد مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً من المواطنين والمصطافين، في ثاني أيام إعادة فتح المصايف بعد قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر  الشيخ، لتطبيق الاجراءات الاحترازية.

 

كما شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من حملات النظافة والرش والتعقيم بشواطئ المصيف الستة، أعمال إزالة الحشائش والحلف والغاب، بالإضافة لرفع المخلفات المتراكمة بالشواطئ بداية من منطقة الفنار غرباً حتى منطقة الفيروز، وتسوية الرمال وتمهيد المشايات المؤدية إلى الشواطئ، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمصيف.

 

وأضاف "عبد القوي"، أن مجلس أمناء مدينة مصيف بلطيم، عقد اجتماعاً، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات، منها تشغيل أفراد الإنقاذ على الشواطئ، وأمن على البوابات الرئيسية النرجس والامل، وجاري الإعداد لافتتاحهما لحين الانتهاء من أعمال الرصف، وتشغيل الطفطف، والشماسي، والإعداد لتطوير الميادين وتأجير المحلات الفضاء لتنتهي مع المدة الباقية للمحلات المؤجرة المجاورة .

كورونا كفر الشيخ الصيف البحر بلطيم

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

وزير الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

أول تعليق لحورية فرغلي بعد نفي أمينة خليل صلة قرابتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى