الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

بيكسوف: الاجتماع بين بوتين وبايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية.


ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بيسكوف قوله "الشيء الأكثر أهمية هو مجرد حقيقة الاجتماع لأنه مهم لعلاقاتنا الثنائية، لإخراجها من هذا الوضع المحزن الذي هي فيه الآن".. مضيفا أن اختيار مكان معين للمحادثات بين الرئيسين هو مسألة فنية بدرجة أكبر، و مجرد حقيقة الاجتماع أمر مهم.


وتابع بيسكوف: "أخبر وزير الخارجية سيرجي لافروف الرئيس بالتفصيل عن نتيجة محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وسيتخذ الرئيس قرارًا.. و بمجرد أن يفعل ذلك سنعلن الأمر".

 

 وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تريد الصداقة مع كل الدول، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون صداقة بالضبط، و ليس توجيها و لا إملاء، و لا خداعا و لا معايير مزدوجة.

 

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال حول من قصد الرئيس فلاديمير بوتين عندما وعد "بتكسير أسنان" الراغبين في "قضم جزء" من البلاد: "لقد طرح الرئيس بوضوح تام ثوابت وجوهر عقيدتنا. نريد أن نتصادق مع الجميع، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون على وجه التحديد صداقة، و لا تتسم بطابع التوجيه و الإملاء، و لا الخداع، و لا بالمعايير المزدوجة، بل فقط صداقة. و نحن نتقن فن الصداقة".

 

وشدد بيسكوف، في ذات الوقت، على أن روسيا لن تسمح لأحد بالتطاول والمطالبة بما يعود لها حقا. و قال: "لكننا لن نسمح لأي أحد بالمطالبة بأي شيء يعود لنا. و لدينا من القوة و الشدة ما يكفي لعدم السماح لأي شخص بفعل ذلك".

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