إغلاق 9 منشآت خالفت قرارات الغلق بوسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة رجب النقيدي، حملة مكبرة بشوارع الحي بقيادة سكرتير عام الحي، ومعاون المحافظ، ومدير ادارة أشغال الطريق، في اطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس "كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال من ٩ مساءً حتى ٦ صباحًا.

وتم خلال الحملة المرور بشوارع: طريق الجيش، النبي دانيال، سعد وصفية زغلول، محرم بك، المحكمة، الحديني جمال الدين نوح، جرين، الرصافة، عبد القادر الغرياني، الاسكندراني، بغداد، طنطاوي جوهر ومحمد باشا يكن.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٩ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، وتحصيل غرامات فورية من ٤لامنشآت لمخالفة قرارات رئيس الوزراء، ومن ٦ حالات عدم ارتداء كمامات.

كما تم التنبيه والتأكيد على التزام المنشآت بمواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً، ورفع ٤١ حالة اشغال متنوع والتحفظ على ٢١ شيشة، وشارك في الحملة إدارات إشغال الطريق، المتابعة، رخص المحلات، والإيرادات.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع "الشريف" جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، مشدداً على التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات

حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات

حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات

حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات