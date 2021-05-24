هيئة الدواء تعقد ورشة عمل لجميع شركات الأدوية البيطرية لتحليل المستحضرات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل بورشة عمل عن قواعد إعداد ملف تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية بهيئة الدواء المصرية، يوم 2 يونيو المقبل.

وأوضحت أن الورشة ستُعقد بأحد فنادق القاهرة كما أنه متاح الحضور أونلاين، لافته إلى أن أخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الثلاثاء 1 يونيو الساعة الثالثة عصرًا.



وكانت هيئة الدواء المصرية، قد عقدت الأسبوع الماضى، ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وقد شارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي و العاملين في مجال الأبحاث و التطوير و تأكيد و مراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الورشة شرحا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية و المستوردة المقدمة، بالإضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة، كما مكنت الورشة ممثلي شركات ومصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها السادة الحضور.



كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، و زيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.