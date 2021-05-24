الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول جهازى أشعة مقطعية لمستشفى كفر الشيخ العام ودسوق

جهاز أشعة مقطعية
جهاز أشعة مقطعية

تسلمت مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى دسوق، جهازي أشعة مقطعية، الأول جهاز أشعة مقطعية ماركة توشيبا 16 مقطعًا، تم تركيبه في مستشفى دسوق العام، وسيتم تشغيله نهاية الأسبوع الجاري، والآخر تم تركيبه بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار مسيرة التطوير لقطاع الصحة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري ولمواكبة جهود القيادة السياسية في دعم وتنمية القطاع الصحي.

 

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إرسال جهازي أشعة مقطعية لمستشفى دسوق  العام، وكفر الشيخ العام.

 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة الأشعة المقطعية والمخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد ستدعم المنظومة الطبية في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية الأسبوعية التي تنظمها المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر بجميع قرى المحافظة، لافتًا إلى أنها تشمل أغلب التخصصات الطبية وتشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانبه.

 

وفي سياق متصل، فقد قام المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالمرور  على مستشفى سيدي غازي المركزي وقام فريق المرور بالتأكد من حسن سير وإنضباطه، إذ تم المرور على مختلف أقسام المستشفى وبدأت اللجنة مرورها بتفقد قسم العزل وقسم العناية المركزة والتعقيم.

 

وقام الفريق أيضا بالمرور على خزان الأكسجين بالمستشفى والتأكد من وجود رصيد أكسجين كافي بالخزان ، كما ناقش القائمين بالمرور السلبيات الموجودة مع السيد مدير المستشفى للعمل على تلافيها مستقبلا ، بناء علي تكليفات وتوجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين. 

دسوق كفر الشيخ مستشفى مرضى أشعة مقطعية

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