أحمد وفيق ومحمد عز وعبير صبرى فى عزاء «آل هارون»

أوشك صناع فيلم "آل هارون" على الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم، حيث بدأت الشركة المنتجة فى تحضير التجهيزات الأخيرة استعدادا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

واستأنف التصوير كل من الفنانة عبير صبرى، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الله محمود، وهاجر الشرنوبي، ووائل خليل، لتصوير مشاهدهم المتبقية، خاصة مشهد العزاء الكبير، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، حيث احتاجت المشاهد إلى تجهيزات ضخمة تم التحضير لها قبل التصوير بأيام.

وأكد منتج فيلم "آل هارون" أن مشهد العزاء من المشاهد الرئيسية في الفيلم، والانتهاء منه يعني تصوير ما يقرب من 90% من المشاهد، مؤكدا أن خطة تسويق وطرح الفيلم للجمهور وحتى الدعاية شبه مجهزة، ونسابق الزمن ليصبح الفيلم جاهزا للعرض قبل عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع أن يحقق فيلم "آل هارون" نجاحا جماهيريا استنادا إلى قصته والنجوم الكثيرة التي يضمها، وخاصة أن الشركة المنتجة وفرت كل الإمكانات ولبت جميع مطالب فريق الإخراج، للحصول على جودة عالية من حيث المحتوى والصورة.

فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، احمد وفيق، عبير صبرى، وإيهاب فهمي، إسلام حافظ، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وائل خليل، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تتداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.