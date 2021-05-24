الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح معرض أبوظبى الدولى للكتاب فى دورته الثلاثين

معرض أبوظبى
معرض أبوظبى

افتتح عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" حتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أهمية استمرارية المبادرات الثقافية لما لها من أثر في التقاء الثقافات والحضارات وتقاربها، وأهمية تعزيز دور المعرض في إثراء المكتبة العالمية بترجمة الكتب العربية وغير العربية إلى لغات مختلفة وتشجيع القراءة كجزء أساسي للتعلم المستمر.

وقام عضو المجلس التنفيذي بزيارة جناح ألمانيا في المعرض، التي تحل ضيف شرف على دورة هذا العام من المعرض والدورة القادمة أيضاً، لتسليط الضوء على ما تمتلكه من كنوز أدبية ومعرفية وثقافية وفكرية في مختلف المجالات،حيث تشارك ألمانيا عبر العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تتيح لرواد المعرض الإبحار في خصوصية الفلكلور والنتاج الأدبي والفني الألماني، فضلاً عن المشاركة النوعية لعدد من أهم دور النشر الألمانية، وهو ما يتزامن مع إطلاق معرض "من سندريلا إلى سندباد، كلاسيكيات عربية وألمانية" في المجمّع الثقافي بأبوظبي، بالإضافة إلى عرض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية خلال فترة إقامة المعرض.

يذكر أن نسخة هذا العام من المعرض تتميز بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي يقام العديد منها عبر شراكات مؤسساتية مثمرة، لتوفر لرواد المعرض ما يزيد على 500 ألف كتاب ما بين ورقي ومسموع ومرئي تقدمها 889 دار نشر، بالإضافة إلى 229 جلسة افتراضية تشمل مناقشة قضايا ذات أولوية في صناعة النشر وحقول الإبداع الآداب والمعرفة المختلفة يشارك بها 248 متحدثا من حول العالم، إلى جانب مساحة لتنمية مهارات الكتاب اليافعين والشباب.

أمن قدم محمد بن زايد الإمارات الفلك عالمية المشاركة افتتاح معرض محمد بن زايد آل نهيان للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

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