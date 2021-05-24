الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استعدادات بالولايات المتحدة فى الذكرى السنوية الأولى لمقتل جورج فلويد

جورج فلويد
جورج فلويد

انضم أفراد من عائلة جورج فلويد وآخرون ممن فقدوا أحباءهم في مواجهات مع الشرطة إلى النشطاء والمواطنين في مينيابوليس، الأحد، في مسيرة ضمن عدة فعاليات مخطط لها على مستوى أمريكا لإحياء ذكرى مرور عام على وفاة فلويد جراء عنف الشرطة.

وذكرت صحيفة (لاس فيجاس صن)، اليوم الإثنين، أن مؤسسة جورج فلويد التذكارية، وهي منظمة غير ربحية مقرها في فايتفيل بولاية نورث كارولينا، حيث ولد فلويد، تنظم سلسلة من الفعاليات في مينيابوليس لتكريم فلويد في ذكراه السنوية، وتشمل تلك الفعاليات مسيرة في وسط المدينة اليوم الأحد ستقودها عائلة فلويد وعائلات ضحايا عنف الشرطة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المنظمة غير الربحية من قبل إخوة فلويد في سبتمبر 2020 للمساعدة في مكافحة عدم المساواة العرقية.

ويعتزم جاكوب فري حاكم مينيابوليس إضافة 200 ضابط لقوات المدينة، ودعا لمزيد من التعزيزات من خارج وكالات إنفاذ القانون، وهو يدعم الجهود المجتمعية بما في ذلك دوريات المواطنين.

وقال قائد الشرطة في المدينة ميداريا أرادوندو إنّ "عناصر الشرطة في مينيابوليس سيواصلون الاندفاع لحماية الأرواح"، وتابع "لكنّنا نحتاج إلى المساعدة من قادة المجتمع والسكان"، وأضاف "قوتنا الكبرى تكون عندما نعمل سويا للحفاظ على أمن مدينتنا".

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن الرئس الأمريكي جو بايدن سيستضيف عائلة جورج فلويد، الذى لقى مصرعه على يد الشرطة العام الماضى، فى البيت الأبيض يوم الثلاثاء، مع استعداد الإدارة الأمريكية للذكرى الأولى لوفاته.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، رفضت فى مؤتمر صحفى الجمعة، الكشف عن تفاصيل إضافية عن خطط بايدن لهذه الذكرى.

وقتل فلويد اختناقا في 25 مايو الماضي بعدما أوقفه الشرطي الأبيض ديريك شوفن الذي ضغط بكربته على عنقه لأكثر من تسع دقائق في مدينة مينيابوليس، وأثار مقتل فلويد احتجاجات ضد الظلم العنصري في ارجاء الولايات المتحدة وحول العالم.

 

 

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