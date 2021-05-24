تحرير 59 محضرًا لمخالفى قرارات الحظر فى كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات في التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا بالمحافظات، حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال، مساء الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطن، حيث تمكنت الحملات من تحرير 59 محضرًا متنوعًا، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي من تحرير 19 محضرًا للمخالفين بدسوق، و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وضبط 5 شيش، وغلق مقهى، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير محضر لصاحب مقهى على الطريق العام بقرية السالمية، كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل، من تحرير 5 محاضر لمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم، برئاسة اللواء أحمد السنوسي، من تحرير 4 محاضر لمخالفين من أصحاب المحال، فيما تمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 5 محاضر لمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامة من تحرير 3 محاضر لمخالفين، ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، أي محاضر لأصحاب المحال، لالتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس من تحرير 3 محاضر لمخالفين لقرار مجلس الوزراء، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محضرين لمخالفين، وحررت حملة مجلس مدينة سيدي غازى برئاسة هاني يوسف محضرًا لصاحب محل مخالف.