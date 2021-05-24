بسبب منشور على «فيسبوك».. مشاجرة دامية بين عائلتين بكفر الزيات

شهدت قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفر الزيات مشاجرة دامية بين عائلتي الصعيدي وعيسى، بسبب خلافات بين أسرتين بالعائلتين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصي.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول 5 مصابين وسيدة من قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفر الزيات، مصابين بجروح وسحجات وقطع ذراع أحد المصابين ووضع 2 من المصابين في حالة حرجة بالعناية المركزة.

وعلى الفور، قرر اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تكليف اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية بكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين المشاركين فيها وفرض السيطرة والأمن بالقرية.

ودلت تحريات مباحث كفرالزيات على وقوع مشاجرة بين ا ش ٣١ سنة حلاق وزوجته ٢٥ فلاحة من ناحية، وكل من أشقائها م ع ٣٠ سنة فلاح، و ا س ٤١ سنة فلاح، بسبب خلافات بينهما على العمل بالأراضي الزراعية، وقيام شقيقها الأصغر بكتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير فيه إلى وفاة شقيقته على خلاف الحقيقة، وعند تقابل الطرفين للمعاتبة تطورت المشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة، وقام كل طرف من أطراف المشاجرة باستدعاء أصدقائه وبعض الخارجين عن القانون بمدينة كفرالزيات، حيث تم استخدام العصي والشوم والأسلحة البيضاء والسكاكين، وعند محاولة المدعو أحمد م ٣٥ سنة التدخل لفض المشاجرة قام أحد المتهمين بالتعدى عليه بسيف حديدي أدى إلى قطع ذراعه وتم نقله إلى المستشفى.

ونجحت مباحث كفرالزيات في إلقاء القبض على 3 متهمين من المشاركين في المعركة، وتم انتشار قوات من الشرطة النظامية والسرية لفرض السيطرة الأمنية داخل القرية، ومنع تجدد الاشتباكات، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وباشر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات وفريق من نيابة كفرالزيات، التحقيق في الواقعة وسماع أقوال المصابين في المستشفى الجامعي بطنطا ومستشفى كفرالزيات العام والتحفظ عليهم ووضعهم تحت الحراسة لحين خروجهم من المستشفى.