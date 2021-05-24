«الصحة العراقية»: وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة - في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية - «أنه تم وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر».

وأكدت أنه تم توزيع الشحنة على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى المراكز المخصصة، والتي انطلقت إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق، وبما فيها إقليم كردستان.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة «الطافرة المزدوجة» الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.