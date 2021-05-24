الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان السيد: سعيدة بمشاركتى فى 3 أعمال فنية خلال رمضان الماضى

مايان السيد
مايان السيد

قالت الفنانة الشابة مايان السيد، إنها سعيدة بمشاركتها في 3 أعمال فنية دفعة واحدة في موسم رمضان الماضي مع كبار نجوم الشاشة. 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها لم تكن تتوقع ردود الأفعال حول شخصيتها المختلفة بكل مسلسل؛ لأن الردود الإيجابية فاقت توقعاتها. 

وأكدت أنها استفادت بشكل كبير بالوقوف أمام الفنانة يسرا في «حرب أهلية»، والنجمة مني زكي في «لعبة نيوتن»، وكذلك النجم أحمد عز في «هجمة مرتدة». 

وأشارت إلى أنها تتمنى تكرار التجربة، ولم تنزعج من وجوها في 3 أعمال دفعة واحدة، وفي سيزون واحد؛ لأن كل شخصية قدمتها كان لها بصمة مختلفة. 

ولفتت مايان السيد إلى أنها تنتظر العودة إلى بلاتوهات السينما من جديد من خلال أكثر من عمل، خاصة وأن آخر مشاركة لها في السينما كانت من خلال فيلم «بنات ثانوي». 

مسلسلات شاركت بها مايان السيد 

وشاركت الفنانة الشابة مايان السيد في السباق الرمضاني الماضي بـ3 مسلسلات هي «حرب أهلية، ولعبة نيوتن، وهجمة مرتدة». 

ففي مسلسل «حرب أهلية» قدمت مايان  شخصية نور، وهي ابنة الخادمة التي تتكفل بتربيتها يسرا بعد وفاة أمها، والمسلسل من بطولة «سرا، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد»، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفي مسلسل «لعبة نيوتن»، لعبت مايان دور شقيقة النجمة منى زكي التي تفجرت علاقتها بزوجها بعد افتراقهما وسفرها لأمريكا، وتواجهها مايان لأول مرة بمسؤوليتها في إفساد الزواج بعد أن قطعت سبل التواصل مع زوجها. 

ومسلسل «لعبة نيوتن» بطولة كل من: «منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي»، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: «مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري»، من إنتاج شركة Media Hub «سعدي- جوهر»، تأليف وإخراج تامر محسن.

وشاركت مايان السيد في مسلسل «هجمة مرتدة»، بدور منار شقيقة سيف «أحمد عز»، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

مايان السيد حرب اهلية مسلسل هجمة مرتدة مسلسل لعبة نيوتن الفنانة مايان السيد

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